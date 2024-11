La SILP CGIL sul servizio mensa della questura di Imperia: "Da rifare. L'amministrazione resta in silenzio"

"Continuano i problemi del servizio mensa della Questura di Imperia, nonostante i numerosi interventi della scrivente Segreteria provinciale che, a più riprese ha denunciato i disservizi che, a vario titolo, i colleghi sono stati costretti a subire in questi ultimi mesi.

Nello specifico il servizio non sarà fruibile quest’oggi, e probabilmente neppure domani, per cause non meglio definite. Come al solito a pagare le conseguenze saranno i colleghi, soprattutto i turnisti in forza al controllo del territorio ed ai corpi di guardia.

Ci saremmo aspettati da parte dell’Amministrazione una comunicazione inviata a tutte le Organizzazioni Sindacali con le spiegazioni dell’accaduto, comunicazione che al momento non è pervenuta e, inoltre, ci chiediamo se il contratto stipulato tra la ditta e l’Amministrazione non preveda delle procedure di infrazione in casi di mancata erogazione del servizio.

E comunque a rimetterci sono sempre e solo i Colleghi".