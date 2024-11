Bordighera, chiusura al transito e divieto di sosta: cambia la viabilità in via Garnier

Cambia la viabilità in via Garnier a Bordighera per il piazzamento di una gru. Nei giorni 18 e 19 novembre è prevista la chiusura al transito veicolare di via Garnier, nel tratto compreso tra il civico 21 e il civico 68, con l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, escluso i richiedenti.

Verrà, inoltre, istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Garnier compreso tra il civico 36 e il civico 68 con accesso consentito ai soli residenti o agli aventi diritto. La velocità massima consentita sarà di 10 km/h.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.