Sanremo: le perplessità di un cittadino per deposito per un cantiere in ristrutturazione in piazza Borea d'Olmo

"Buongiorno,

passando da piazza Borea d’Olmo ho constato con sconcerto che una buona parte è diventata deposito per il cantiere di ristrutturazione del ex convento dei gesuiti.

Visto che piazza Borea D’Olmo è l’unica vera piazza che c’è a Sanremo, e spesso il pomeriggio è giustamente usata dai bambini per giocare, non si poteva trovare un’altra sistemazione per il deposito del cantiere?

In più il cingolato fa la spola con il cantiere danneggiando la pavimentazione rifatta recentemente. Considerando poi la totale noncuranza dell’ufficio urbanistica a riparare eventuali danni (basta vedere i gradini di piazza Colombo, rotti da quasi un anno per il palco del festival e mai riparati) mi auguro che venga trovata al più presto una soluzione migliore.



Alfonso M.".