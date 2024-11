Terzo appuntamento con la stagione Teatrale del Casinò di Sanremo con 'Testimone d'accusa'

Dopo il successo Sold Out del Maestro Silvio Orlando in “La vita davanti a sé” con l’attribuzione del Gran Trofeo Premio “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”, la Stagione teatrale del Casinò prosegue con un classico teatrale: “Testimone d’accusa” reso mirabilmente da Vanessa Gravina e Giulio Corso con la partecipazione di Paolo Triestino. Si esibiranno domenica 17 novembre ore 21.00 nel Teatro dell’Opera. E’ possibile ancora prenotare per la prima volta è stata attivata la vendita on line su piattaforma.

La piattaforma offre la possibilità di scegliere il posto e di pagare i biglietti ed è ovviamente collegata con la biglietteria “in presenza”.

Domenica 17 Novembre, ore 21.00

Testimone d’accusa con Vanessa Gravina e Giulio Corso e con la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino di Agatha Christie traduzione di Edoardo Erba. regia Geppy Gleijeses con Michele Demaria Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Gloria Sapio, Francesco Laruffa, Erika Puddu, Lorenzo vanità, scene Roberto Crea, costumi Chiara Donato, artigiano della luce luigi Ascione, musiche Matteo D’Amico, direttore di scena Cosimo Miranda, distribuzione Mariangela De Riccardis, consulenza generale Mariano Anagni. Lo spettacolo è dedicato alla memoria del maestro Giorgio Ferrara.

Esiste la “commedia perfetta”? Forse sì. Secondo alcuni critici è “Il matrimonio di Figaro” di Beaumarchais, secondo altri è “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde. Sul più bel dramma giudiziario però non ci sono dubbi: “Testimone d’accusa” di Agatha Christie. Il gioco non verte tanto sulla psicologia dei personaggi (ci aggiriamo tra simulatori occulti, assassini, grandi avvocati) quanto sulla PERFEZIONE del meccanismo. È infernale questo meccanismo, con un colpo di scena dopo l’altro, in un crescendo raveliano, una battuta dopo l’altra. E la costruzione “giudiziaria”? Impressionante per precisione e verità, come se l’avesse scritta il più grande giudice inglese del secolo scorso. Lo spunto, come spesso accade nelle opere della Christie, parte dalla storia di una donna tradita dal marito più giovane; ed è uno spunto autobiografico. L’autrice fu tradita dal primo marito (di cui però portò sempre il cognome) e sposò poi un uomo molto più giovane di lei. Ma bastasse questo… Il film capolavoro che ne trasse Billy Wilder era assai liberamente tratto -la Christie lo considerava il miglior adattamento cinematografico della sua opera-. Il testo teatrale è assai più asciutto, non concede tregua alla tensione, affonda come una lama di coltello affilatissima (letteralmente) nella schiena di chi osserva. Considerare la “maestra del brivido” un’autrice di consumo è come valutare Hitchcock un cineasta di serie B. Agatha è un genio e tale per sempre resterà. E qui, più che in Trappola per topi, più che in Dieci piccoli indiani questo diamante luccica in tutto il suo splendore. Naturalmente metterlo in scena richiede un cast di livello superiore e un realismo (non certo naturalismo) rigidissimi. E una dovizia di mezzi scenografici e recitativi. Io l’ho messo in scena con Paolo Triestino, serio attore di lungo corso, con Vanessa Gravina, bella, bravissima e impossibile, Giulio Corso, uno dei migliori dell’ultima generazione, e altri 9 attori, tutti perfettamente aderenti ai ruoli. Per chiudere (ed essere più chiaro) vi anticiperò due particolari: in scena avremo lo stenografo che scriverà -con il particolare ticchettio- tutti i verbali del processo su una macchina stenografica autentica del 1948 (la commedia è del ‘53), i sei giurati saranno scelti tra il pubblico sera per sera, e chiamati a giurare e ad emettere il verdetto. Buoni brividi a tutti ( Geppy Gleijeses).

Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Abbonamento €150 sette spettacoli

• Platea secondo settore € 20.00

• Abbonamento €120 sette spettacoli

• Galleria € 15.00

• Abbonamento € 90 sette spettacoli

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it

E’ possibile acquistare i biglietti anche on line.

https://www.boxol.it/casinosanremo

Link ai singoli eventi:

TESTIMONE D'ACCUSA

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/testimone-accusa-teatro-del-casino-di-sanremo/546372



