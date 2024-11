Molini di Triora con Ceriana, Bajardo, Pigna e Triora per la manutenzione stradale: approvata convenzione per acquisto di mezzi polifunzionali

Il Comune di Molini di Triora ha recentemente approvato la convenzione con Ceriana, Bajardo, Pigna e Triora per un’iniziativa comune volta a migliorare la gestione e manutenzione delle strade comunali. La delibera, approvata il 16 ottobre 2024, sancisce la collaborazione tra questi Comuni limitrofi che, condividendo simili caratteristiche territoriali e demografiche, si trovano ad affrontare problematiche comuni riguardo alla viabilità.

L’obiettivo della convenzione è consentire l’acquisto e la gestione congiunta di mezzi polifunzionali per la manutenzione delle strade, che risultano particolarmente necessari a causa dell’invecchiamento delle attrezzature comunali, molte delle quali danneggiate dagli eventi calamitosi del 2020. La Regione Liguria, attraverso la delibera 1275 del 14 dicembre 2023, ha reso disponibili finanziamenti per l'acquisto di questi mezzi, a patto che le richieste siano presentate da Comuni che agiscono in forma associata.

Nel dettaglio, il Comune di Ceriana sarà capofila per la gestione operativa, curando l'invio della domanda di finanziamento e la gestione dei preventivi, con il supporto del responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'architetto Giorgio Carosi. La convenzione stabilisce che, in caso di approvazione del finanziamento, sarà siglato un Protocollo d’Intesa per definire in modo dettagliato l’uso condiviso dei mezzi tra i Comuni. Ogni Comune si impegna inoltre a cofinanziare l’intervento per almeno il 10% del costo totale.

La collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di gestione associata, dove piccoli Comuni uniscono le forze per ottimizzare risorse e servizi, garantendo la sicurezza e la qualità della viabilità locale a beneficio di tutta la comunità.