Sanremo - Villaggio dei Fiori: sabato al via la rassegna gastronomica con una serata dedicata all’olio EVO. Il menù dello chef Flavio Ottonello.

Il Ristorante del Villaggio dei Fiori propone una nuova edizione della rassegna gastronomica, con tre serate a tema guidate dai racconti del giornalista enogastronomo Claudio Porchia, che accompagneranno piatti tradizionali dello chef Flavio Ottonello.

La manifestazione avrà inizio sabato 9 novembre con una serata esclusivamente dedicata all'affascinante mondo dell'olio nuovo e alle sue innumerevoli possibilità di abbinamento. L'ospite d'onore sarà Maurizio Pescari, un rinomato giornalista e scrittore che vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel settore dell'olio, del vino, dell'enogastronomia e dell'enoturismo. La sua passione e competenza renderanno questa serata non solo informativa, ma anche estremamente coinvolgente.

Durante l'evento, saranno presentati piatti deliziosi che esploreranno non solo l'olio extravergine di oliva di varietà Taggiasca, ma anche pregiati oli provenienti da diverse regioni italiane, ognuno con le proprie caratteristiche distintive. Questo viaggio culinario sarà un'opportunità unica per comprendere le peculiarità di ciascun olio e come esse possano esaltare i sapori dei piatti.

Il menù sarà ricco e variegato, includendo aperitivo di benvenuto con olive e paté, un fresco pinzimonio di verdure di stagione, i fagioli di Pigna lessati, una calda e invitante zuppa autunnale, il tradizionale Brandacujun, un piatto tipico della cucina del Ponente ligure e per finire, la classica Stroscia, un dolce dalla consistenza friabile e dal sapore inconfondibile accompagnata da un moscato dolce.

Questi piatti semplici, ma ricchi di storia e tradizione, permetteranno agli ospiti di scoprire le sfumature di gusto e di apprezzare le differenze tra i vari oli utilizzati.

Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini esclusi.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

La seconda serata, che si terrà sabato 23 novembre, sarà accompagnata dai racconti della giornalista Barbara Ronchi della Rocca e sarà dedicata alla Bagna Cauda, servita con verdure di stagione, sia crude che cotte. Questo piatto tradizionale piemontese, a base di aglio, olio e acciughe, sarà preparato dallo chef Flavio Ottonello e presentato nei tipici fujot di terracotta. La cena sarà accompagnata dai vini rossi e generosi della Cantina di Alice Bel Colle, inclusa l’immancabile Barbera d’Asti DOCG, perfetta per esaltare il gusto della Bagna Cauda.

Questo piatto, ideale per le serate invernali, è più di un semplice piatto, ma rappresenta un rito da condividere con familiari e amici. Come sempre, l’atmosfera del ristorante del villaggio sarà accogliente e rilassata, creando l’ambiente perfetto per trascorrere del tempo in compagnia e godere di una serata in cui si intrecciano gastronomia e cultura.

Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini inclusi.

La terza serata è programmata per sabato 7 dicembre e presenterà un menù dedicato al Natale, con piatti che proporranno un originale giro del Mondo fra sapori poco conosciuti o dimenticati. L’evento includerà i racconti di Barbara Ronchi della Rocca e le curiosità sui piatti tipici della tradizione ligure curate da Claudio Porchia. Tra le specialità del menù figura il piatto tradizionale dei Natalini in brodo (Natalin in to broddo), un primo piatto ligure che un tempo veniva preparato durante le festività natalizie, considerato un simbolo di buon auspicio, poiché i Natalini simboleggiavano le "palanche", ovvero i soldi, in dialetto genovese. E poi altre sorprese dalla cucina con ricette da tutto il mondo.Il costo della cena è fissato in 35 euro a persona, vini esclusi.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it