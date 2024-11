Festival di Sanremo 2025: l'Amministrazione Mager conferma il 'Villaggio delle Radio', potrebbe allargarsi anche alle spiagge

Tornerà anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma a febbraio, il ‘Villaggio delle Radio’. Lo ha deciso l’amministrazione comunale matuziana, per proseguire con le scelte fatte negli anni scorsi, che hanno portato grande lustro alla città dei fiori, con le dirette organizzate dalle emittenti nazionali.

La Giunta ha confermato gli spazi degli anni scorsi ma, viste le molte richieste, non sarà impossibile un eventuale ‘allargamento’ in altre zone della città. Confermatissimo l’utilizzo del tratto di corso Imperatrice, posizionato sotto al Casinò, tra l’intersezione con corso degli Inglesi e il civico 14, per un tratto di lunghezza complessiva di circa 120 metri. Ovviamente, come gli anni scorsi, il tragitto sarà totalmente chiuso al traffico per consentire l’installazione di truck e luoghi da dove trasmettere interviste e commenti sulla kermesse canora.

Sarà riservato anche l’utilizzo di piazza Muccioli, che lo scorso anno venne utilizzato da Rds. La novità di quest’anno sarà l’eventuale utilizzo di spiagge comunali o in concessione per ospitare sempre radio, editoria in genere ed eventuali social media. La priorità, nell’assegnazione degli spazi, sarà data a media nazionali, riservandone comunque altri per editori locali o regionali.

Negli anni scorsi, lo ricordiamo, ricalcando le iniziative degli anni ’80 e ’90, tornarono in strada le emittenti radiofoniche con i loro mezzi. A fine millennio erano molti i Tir che stazionavano in piazza Colombo: la pioniera fu Radio Monte Carlo a fine anni ’70, seguita dall’allora Radio Stereo 103 e, quindi, da molti network nazionali. Poi le radio decisero di sfruttare alberghi e negozi in centro, ma ora sembra tornata la moda di 40 anni fa. Proprio per questo è stato deciso dalla Giunta di confermare il ‘Villaggio delle Radio’.