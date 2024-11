Sanremo, domani Stefano Zecchi ai Martedì Letterari con il suo nuovissimo “Resurrezione”

“Vuol saper cos’è Rozabal? Rozabal è un santuario, il tempio dove è sepolto Gesù” . Una frase che racchiude il mistero che il prof. Stefano Zecchi racconta nel suo nuovissimo romanzo: “Resurrezione” (Mondadori). Lo presenta domani venerdì 8 novembre nel Teatro dell’Opera del Casinò ore 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari in collaborazione con Uni Tre Sanremo. Partecipa, con Marzia Taruffi, curatrice della rassegna, il giornalista e saggista dott. Carlo Sburlati. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Delia, fotografa di guerra, intrappolata in una profonda nebbia creativa, convince il marito, Freddy, ad accompagnarla a Srinagar, la capitale del Kashmir, una regione nel nord dell’India al confine con il Pakistan. Con loro c’è Clara, sorella di Delia, la tipica persona che Kundera chiamerebbe “vandalo”, tale è l’inerzia con cui abita la vita. Nessuno di loro se la sente di chiedersi cosa cerchi davvero in quella parte del mondo, e certamente nessuno di loro vuole affrontare da solo il cielo dell’India. Tutti e tre, in modi diversi, hanno commesso l’errore di considerare pigramente il tempo, come se il suo trascorrere sia qualcosa di ovvio. Delia, per ritrovare un senso al proprio lavoro, vorrebbe attraversare il confine con il Pakistan per fotografare le zone di guerra, ma è costretta a rimanere a Srinagar perché fatica a ottenere il visto, mentre il marito cerca di aiutarla tra i meandri della burocrazia, e Clara non trova di meglio da fare che la turista annoiata. In un incontro fortuito conoscono un ingegnere francese che per amore si è convertito all’induismo. Proprio all’indomani di quell’incontro s’innesca una diaspora imprevista, che porta i tre a vivere giornate indipendenti: Delia naviga a fatica tra le sale dei consolati, mentre Freddy trascorre i pomeriggi a casa di un affascinante studioso che lo introduce ai vangeli gnostici, alla comunità degli Esseni e a una teoria rivoluzionaria su Cristo, il cui corpo sarebbe sepolto proprio lì vicino, nel santuario di Rozabal. È Clara, però, a intraprendere un cammino ai suoi stessi occhi imprevedibile: in una delle sue peregrinazioni s’imbatte in una comunità che professa una religiosità travolgente nelle sue ritualità erotiche. Senza saperlo, tutti e tre stanno andando incontro a un destino che sembrava attenderli lì, in quel luogo del mondo e dell’anima in cui l’essenza stessa dell’essere umani si spoglia di ogni soffocante sovrastruttura, costringendo ognuno di loro ad affrontare la propria resurrezione.

Stefano Zecchi, già professore ordinario di Estetica all’Università degli Studi di Milano, dopo essere diventato ordinario di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Padova, è stato membro del Gruppo di lavoro interministeriale per il Patrimonio Mondiale dell’Unesco e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera. È presidente del Museo delle Scienze di Trento. Romanziere e saggista, svolge da oltre trent’anni una regolare attività di editorialista su quotidiani e settimanali. Da Mondadori ha pubblicato, tra gli altri, i saggi L’artista armato (1998), L’uomo è ciò che guarda (2005, premio Hemingway), Le promesse della bellezza (2006), Il lusso (2015), Paradiso Occidente (2016) e i romanzi Quando ci batteva forte il cuore (2010, premio Acqui Storia, e premio delle Biblioteche di Roma), Rose bianche a Fiume (2014), L’amore nel fuoco della guerra (2018, premio Niccolò Tommaseo) e Anime nascoste (2020).

Il prossimo appuntamento è per giovedì 14 novembre alle ore 15.30 nel teatro del Casinò con il concerto per i Martedì Letterari in collaborazione con il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo. Prestigiosi i Maestri che si esibiranno: XuanXuan Sun, Xu Tuo e il direttore artistico del Festival, vanto mondiale italiano, il Maestro Diego Campagna.

L’incontro con il dott. Pierdante Piccioni è posticipato a nuova data.