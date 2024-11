Un gesto d'amore per i più piccoli: a Bajardo una donazione per nuovi giochi per bambini

Il Comune di Bajardo ha accettato una donazione di 1.000 euro destinata all'acquisto di giochi per bambini. La donazione è stata effettuata da Christle Schneider, residente in paese, attraverso un bonifico bancario lo scorso 14 ottobre. La Giunta comunale ha approvato la donazione, sottolineando il suo valore sia formale che simbolico per la comunità.

L'importo, definito come "bene di modico valore" secondo il Codice Civile, non ha richiesto un atto pubblico per l'accettazione, rendendo immediata la sua esecutività. La Giunta ha espresso apprezzamento per il gesto e ha deliberato l'accettazione in una riunione tenutasi il 18 ottobre 2024. La donazione contribuirà a migliorare le aree dedicate ai bambini di Bajardo, rafforzando l'attenzione del Comune verso i più piccoli e la comunità locale.