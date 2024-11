Verso il 25 novembre, violenze di genere in aumento nella provincia di Imperia: 84 donne assistite dal centro ISV nel 2024

Con l'avvicinarsi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, emergono dati allarmanti sul fenomeno nella provincia di Imperia. Da inizio anno, già 84 donne sono state prese in carico dal centro antiviolenza ISV (Insieme Senza Violenza - Imperia Sanremo Ventimiglia, con il Comune di Sanremo come ente capofila). Un numero in crescita rispetto agli anni precedenti, che però non include le donne che, pur rivolgendosi al centro, decidono di non proseguire il percorso di assistenza.

“Quando una donna decide di affidarsi al centro, viene inserita in un ambiente sicuro e anonimo", afferma la dottoressa Simona Donati dell'Ufficio Servizi Sociali di Sanremo, spiegando il funzionamento del sostegno offerto dal centro antiviolenza: "Alcune si appoggiano a familiari, altre vengono accolte in una casa rifugio. Ogni storia è unica e richiede un approccio personalizzato”.

A testimonianza di quanto detto dalla dottoressa Donati, tra le 84 donne assistite dal centro, vi sono due donne attualmente ospitate in una casa famiglia insieme ai loro figli (quattro in totale, due ciascuna). Uno scenario piuttosto comune in tutta Italia, che si collega a un’altra problematica importante e spesso trascurata: quella degli orfani di femminicidio.

Tornando alla Giornata del 25 novembre, negli ultimi anni il Comune di Sanremo, la Provincia di Imperia e Regione Liguria hanno potenziato gli strumenti di supporto alle donne vittime di violenza. A Sanremo, è attivo un servizio di chatbot che consente di contattare l’ISV in modo anonimo, offrendo un primo supporto discreto e immediato. Anche il pronto intervento territoriale e ospedaliero gioca un ruolo fondamentale nella risposta rapida ai casi di violenza.

Per la Giornata contro la violenza sulle donne, l’assessorato alle Politiche Sociali di Sanremo sta organizzando una serie di iniziative, con un focus particolare sui giovani, per educarli e sensibilizzarli sul tema. “Questa giornata serve per tenere viva l’attenzione e trasformare il tema in una consapevolezza culturale,” afferma il vicesindaco Fulvio Fellegara. “La violenza sulle donne è un problema che riguarda principalmente gli uomini, ed è a loro che dobbiamo rivolgerci, soprattutto alle nuove generazioni.”

Fellegara lancia poi un messaggio rivolto alle nuove generazioni: “Ogni forma di violenza è sempre anticipata da un linguaggio violento. Il primo passo è educare a un linguaggio rispettoso e non violento. I ragazzi sono sensibili a queste tematiche e possono fare la differenza.”