Raccolta differenziata, arrivano le ecoisole in zona mare: incontri informativi a Vallecrosia (Foto e video)

A Vallecrosia il nuovo servizio di raccolta differenziata con le ecoisole informatizzate partirà nella zona mare dal 16 giugno. Ieri sera, si sono così svolti due incontri informativi per i cittadini, con una rappresentante di Teknoservice, sul solettone sud alla presenza del sindaco pro tempore Marilena Piardi e dell'Amministrazione comunale.

Un'occasione utile per far capire ai cittadini come conferire in modo corretto per evitare sanzioni. "Un'occasione per illustrare le novità del servizio e fornire tutte le informazioni necessarie agli utenti. Abbiamo pensato di utilizzare le quattro ecoisole, al momento inutilizzate, che abbiamo in via Cristoforo Colombo e sulla passeggiata a mare in modo da poter aumentare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio che è passata dal 30 per cento dell'anno scorso al 40 per cento. Andiamo a potenziare il servizio in attesa dell'arrivo di nuove quattordici ecoisole" - dice l'assessore Pino Ierace - "La consegna dei kit (sacchetti, tessera e QRcode) necessari per l’utilizzo delle nuove postazioni avverrà nei giorni 3, 4 e 5 giugno, dalle 9 alle 14, presso l’area giardini Falcone e Borsellino, visto che dal 23 giugno i bidoni attualmente presenti sul territorio saranno rimossi. In alternativa, a partire dal 6 giugno, sarà possibile ritirare il kit presso i Green Point di Camporosso, in corso della Repubblica, il lunedì, il giovedì il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13, e a Ventimiglia, in piazza Bassi 1, il martedì, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 13. Per il ritiro del kit è necessario che si presenti l’intestatario Tari munito di codice fiscale. Qualora impossibilitato, è possibile delegare un terzo compilando l'apposito modulo di delega disponibile sul sito www.teknoserviceitalia.com/vallecrosia o inquadrando il QRcode presente sul materiale informativo. Il delegato dovrà presentare anche la copia del codice fiscale dell’intestatario Tari".

"I rifiuti sono divisi in carta e cartone; plastica e lattine; organico; vetro; secco - indifferenziato; farmaci e pile. Sulla passeggiata mare ci sono diversi locali e, quindi, abbiamo pensato di evitare, durante il periodo estivo, sostassero bidoni stracolmi di spazzatura maleodoranti per cui a ristoranti e bar verranno consegnati dei mastelli con ritiri concordati" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Il nuovo sistema permetterà una gestione più efficiente dei rifiuti urbani e un maggiore controllo sulla tracciabilità dei conferimenti grazie all’uso di tessere nominative e QRcode. Con l'arrivo delle nuove ecoisole, prevista a settembre, andremo a dare una risoluzione anche al resto della città. Abbiamo promosso anche l'uso delle compostiere da parte dei cittadini, che hanno giardini o un terreno, che avranno così una diminuzione della Tari. E' stata una serata interessante, erano presenti più di 150 persone che hanno posto tante domande".