Soldano: grande successo giovedì scorso per la prima edizione di 'Souldanum', paese trasformato in un mondo di magia e mistro (Foto)

Grande successo per la prima edizione di 'Souldanum': Halloween trasforma il borgo di Soldano in un mondo di magia e mistero. Giovedì scorso il centro storico di Soldano si è trasformato in uno scenario da brividi per accogliere la prima edizione dela festa che ha conquistato un pubblico entusiasta e numeroso. Organizzata dall’APS Cappello della Strega in collaborazione con il Teatro 8 ed il patrocinio del Comune di Soldano, la serata ha saputo fondere magia, teatro e gioco in un’atmosfera unica e coinvolgente.

L’evento ha offerto una varietà di attrazioni, pensate per grandi e piccini. Centrale è stato lo spettacolo teatrale itinerante “A tu per tu con Belzebù” in cui spaventosi traghettatori hanno guidato i visitatori attraverso i suggestivi carruggi del borgo, nei quali ambientazioni molto curate hanno reso l’esperienza ancora più immersiva. Ad intrattenere il pubblico il mago Mauro che ha incantato il pubblico con numeri straordinari, mentre i bambini hanno potuto arricchire i propri travestimenti con make-up spaventosi.

La serata ha visto anche la partecipazione dell’associazione 'Per un Pugno di Dadi' di Vallecrosia, che ha proposto alcuni giochi da tavolo per chi desiderava mettersi alla prova con sfide a tema, aggiungendo così un ulteriore elemento di divertimento. L’affluenza straordinaria ha premiato il grande impegno degli organizzatori, che hanno espresso la volontà di fare di Souldanum un appuntamento fisso e sempre più coinvolgente per gli anni a venire. Con questo evento, Soldano ha dimostrato di poter diventare un punto di riferimento per le celebrazioni di Halloween nella zona, accendendo già l’attesa per la prossima edizione.