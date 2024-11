Imperia: anche l'Istituto Ruffini-Aicardi con le classi di 'Agraria' ad Olioliva 2024

Ci sarà anche l'Istituto Ruffini-Aicardi all'appuntamento con Olioliva 2024, manifestazione presentata ieri ad Imperia. All’evento, che si svolgerà ad Imperia nei prossimi giorni, saranno protagonisti anche alcune classi degli indirizzi Agraria e Alberghiero Ruffini-Aicardi che, negli spazi loro riservati, daranno prova di competenza e professionalità.

"Il “Ruffini-Aicardi - dicono Angelo Iacono, responsabile dell’azienda agraria, e Livio Revello per il settore Enogastronomia - è da sempre strettamente collegato al territorio: con la specificità dei nostri indirizzi di studio partecipiamo ad eventi e manifestazioni che permettono agli studenti di provare le loro competenze anche al di fuori dell’ambiente scolastico, e di rapportarsi con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria. “Olioliva” è un appuntamento molto importante per noi, che siamo il riferimento per l’Istruzione Professionale nei settori dell’agricoltura e dell’enogastronomia. Negli spazi a noi riservati sarà possibile osservare come, in ambito scolastico, si possano coniugare perfettamente capacità teoriche e pratiche: gli allievi dell’indirizzo di Agraria presenteranno le coltivazioni del basilico e varie fioriture invernali da interno ed esterno, mentre gli show cooking dell’Alberghiero consentiranno la degustazione di menù che utilizzano materie prime del territorio, nell’ottica di sostenibilità della filiera agroalimentare. Vi aspettiamo numerosi e ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che ci sarà dedicata”