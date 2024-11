A Sanremo il "Silent Reading Party" per tutti gli appassionati di libri

Per tutti gli appassionati di libri si avvicina il silent reading party ovvero una serata di lettura che si svolgerà nello showroom Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo. L’appuntamento è per venerdì 8 novembre dalle ore 20.45 in Corso Marconi 296 con ingresso gratuito, ma solo su prenotazione al link in fondo alla pagina, perchè i posti a sedere sono limitati.

Che cos’è un silent reading party?

“E’ un’esperienza di lettura comunitaria; nasce negli Stati Uniti, ma ormai da diversi anni si sta diffondendo nel nostro Paese. Si porta un libro che si sta leggendo o che si vuole iniziare, si spegne il cellulare e poi si legge in silenzio. Al termine si condividono le emozioni della lettura. – ci spiegano Giulio Mascarello e Andree Massaro, titolari del punto vendita Divani & Divani - Pensiamo di essere la location perfetta perché, oltre ad offrire tranquillità e comodità, abbiamo una disposizione in “set” del nostro showroom che garantisce tante “isole” di lettura, facilitando la conoscenza tra i partecipanti e la condivisione di fine serata. Siamo contenti di aprire il nostro negozio ad esperienze culturali e sociali”.

Al silent reading party di Sanremo, collaborano anche due noti psicologi sanremesi, Fulvio Rombo e Elena Monari che aiuteranno i partecipanti a vivere al meglio l’esperienza e, soprattutto, guideranno il momento di condivisione al termine della lettura personale.

Appuntamento quindi, ciascuno con il proprio libro da leggere, a venerdì 8 novembre, ore 20.45 a Sanremo, in Corso Marconi 296 (il posteggio del negozio sarà chiuso, a quanti interessati si consiglia di parcheggiare sull’Aurelia).

Per ulteriori informazioni si può contattare il negozio Divani & Divani al nr 0184 662711 (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e la domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00) oppure visitare la pagina Facebook Divani & Divani by Natuzzi Sanremo o il profilo Instagram divaniedivanibynatuzzi.sanremo

Ecco il link per prenotarsi gratuitamente al silent reading party:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-silent-reading-party-1051614626657