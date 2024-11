Nuovo massimo storico per BTC, Solana supera BNB e FreeDum Fighters esplode in presale

Bitcoin, la regina delle criptovalute, ha visto un aumento di oltre 8 punti percentuale nelle ultime 24 ore. Una notizia che, da sola, potrebbe non essere particolarmente entusiasmante ma che se inserita nel giusto contesto, può cambiare completamente tutto. Questa crescita, infatti, ha permesso a BTC di raggiungere un nuovo massimo storico, superando la resistenza incontrata negli ultimi mesi.

L’ATH (all-time-high) raggiunto è stato di 75.317$, successivamente il token si è stabilizzato sopra i 74.000$ dove si trova al momento. A questa notizia si aggiunge anche lo storico sorpasso di Solana (SOL), che scardina BNB (BNB) dal quarto posto. SOL è attualmente scambiata a 185,48$ e ha visto un incremento del 15,32% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato di 87 miliardi di dollari, superiore quindi a quella di BNB a 84 miliardi di dollari.

I primi risultati delle elezioni statunitensi stanno avendo un impatto positivo sui mercati e cresce la domanda di token PolitiFi, come FreeDum Fighters attualmente in prevendita. Il token DUM ha fatto registrare richieste crescenti, superando 440.000 dollari in finanziamenti.

Bitcoin e Solana

Allo stato attuale, Bitcoin ha una dominanza sul mercato delle criptovalute pari al 59,4% e uno dei motivi per cui questa è in costante aumento è proprio la spinta data dalle elezioni statunitensi, come indicato dagli analisti di settore. Il favorito è Donald Trump, che ha più seggi rispetto alla candidata democratica Kamala Harris.

Le probabilità di vittoria di Trump sono salite a più del 96%, come indicato dalla piattaforma Polymarket. Ciò ha portato a un aumento della circolazione di BTC nelle ultime 24 ore e i wallet che detengono la criptovaluta da oltre tre anni sono aumentati da 1.199 BTC a 2.235 BTC nell’ultima giornata. Bisogna sottolineare che dopo un ATH c’è sempre una correzione di prezzo, come la stiamo vedendo in queste ore, tuttavia potrebbe trattarsi di un preludio di un nuovo slancio verso l’alto.

Il trend rialzista è stato innescato come è possibile vedere nell’aumento di valore della maggior parte delle criptovalute, cosa che ha favorito Solana, con una crescita nell’ultima giornata che ha permesso al token di superare BNB, conquistando il quarto posto tra le migliori criptovalute. Secondo i dati forniti da CoinGecko, la capitalizzazione globale del mercato delle criptovalute è aumentata di più del 6% nelle ultime 24 ore, con gli investitori che hanno riversato 190 miliardi di dollari in questo mercato.

Esplode la prevendita di FreeDum Fighters

Con l’interesse elettorale alle stelle, i token PolitiFi nnon sono esclusi dal sentimento positivo e anzi, vedono una crescita costante. Vanno molto bene ConstitutionDAO (PEOPLE), con +13%, ma anche MAGA (TRUMP) e Donald Tremp (TREMP), sono in crescita con rispettivamente +22% e +28%.

FreeDum Fighters è il token in prevendita su cui molti investitori stanno attualmente puntando, innanzitutto perché non essendo ancora giunto sul mercato, ha un prezzo altamente accessibile, pari a 0,00007$ per token DUM.

Questo progetto ha subito conquistato i trader con una presentazione satirica delle elezioni a stelle e strisce. Anche in questo caso abbiamo due candidati, uno conservatore e l’altra progressista, ma i loro nomi e l’aspetto fumettoso ricordano personaggi della cultura pop. Abbiamo quindi MAGATRON che fa il verso a Donald Trump, mentre Kamacop è l’alter ego cibernetico di Kamala Harris.

La prevendita è gamificata, quindi acquistando DUM si può effettivamente votare affinché vinca l’uno o l’altro candidato. Questo non è un esercizio di stile fine a se stesso, però, perché con il proprio voto si influenzano anche i due pool di staking. Il perdente è quello che garantisce un APY maggiore, permettendo così agli investitori di scegliere strategicamente per chi votare in modo da posizionare in staking i propri DUM nel pool più conveniente.

Per acquistare i token bisogna avere un wallet compatibile con la presale. Dopodiché è possibile acquistare DUM tramite ETH, SOL, BNB, USDT e USDC. Partecipando poi alle attività sulla pagina X ufficiale, gli investitori possono ricevere token aggiuntivi ed entrare a far parte della community con i FreeDum Debate settimanali.

