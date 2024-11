Scomparsa Fulvio Vassallo, il cordoglio del Pd sanremese

L’unione cittadina del Partito Democratico di Sanremo si unisce a tutti i Democratici della Provincia e della Regione nel rimpiangere la perdita di Fulvio Vassallo, "uno dei suoi dirigenti di maggiore rilevanza politica, che ha rappresentato la sinistra nella Nostra Provincia percorrendo tutta la sua storia dal P.C.I. al Partito Democratico".

"La sua capacità di giudizio e di esperienza lo hanno portato a ricoprire ruoli di importanza amministrativa in Regione Liguria e nel Comune di Imperia, spiega Gianni Salesi Segretario Cittadino Partito Democratico di Sanremo, oltre che essere, da sempre, punto di riferimento politico all’interno degli organi dirigenti del Partito. Come bene ha sottolineato Enrico Ioculano, e soprattutto per chi come me, in modo molto più modesto, ha seguito lo stesso percorso politico, perdiamo un 'compagno', un esponente di quella generazione che comunque ha rappresentato il meglio della politica nella nostra provincia. Un abbraccio alla moglie Franca ed un ultimo saluto all’amico ed al 'compagno' Fulvio Vassallo.