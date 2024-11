Scomparsa di Fulvio Vassallo, il cordoglio e il ricordo del consigliere regionale Enrico Ioculano

"Con l'ultimo saluto di Fulvio perdiamo un punto di riferimento politico e umano di rilievo, esempio di saggezza e capacità di dialogo. Perdo un maestro e un amico sincero. Con lui si chiude un'epoca significativa per la sinistra, fatta di ideali, passioni, rispetto e interesse collettivo anteposto al particolare. Fulvio è stato un figlio del PCI, di quelli che ci hanno creduto, di quelli che quando ti riferivi a qualcuno dicendo "è un compagno" ti riferivi ad una persona affidabile di sani princípi.

Ha interpretato una scuola nobile per cui la politica era pane quotidiano da trattare con cura, rispettando il valore assoluto delle persone e delle idee, perché sono le idee che cambiano il mondo e la storia.

Ha fatto parte di una grande storia, e sono contento e onorato di averne condiviso un pezzo con lui.

Il mio pensiero va alla sua famiglia ma soprattutto immancabilmente a Franca, la sua compagna di vita, letteralmente - la sua vita - insieme alla politica. Mi stringo in un abbraccio a tutte le persone e a tutti gli amici che gli hanno voluto tanto bene come me.

Ciao Fulvio...o meglio, ciao Compagno Vassallo!"

Enrico Ioculano".