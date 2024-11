AIRBRUSH CHOCK MATT: La Rivoluzione del Colore nella Cucina d’Arte

La cucina è un'arte, e come in ogni arte, anche nei piatti la palette dei colori ha una sua fondamentale importanza. Ecco perché oggi vogliamo introdurre un prodotto innovativo che può rivoluzionare il modo in cui i colori entrano in gioco nelle creazioni culinarie. Parliamo di "Airbrush Chock Matt" della Lesepidados, un colorante alimentare di altissima qualità, appositamente ideato per l'applicazione tramite aerografo.

Si tratta di un prodotto all’avanguardia nel settore culinario, un colorante idroalcolico pastello, resistente al tocco una volta asciugato, e adatto per un'infinità di superfici e di alimenti, come ad esempio il cioccolato. Da oggi sarà facilissimo disegnare a mano libera, o con stencil decorativi, e realizzare decorazioni uniche e originali sui vostri piatti.

Lesepidados, l'azienda che produce e distribuisce il colorante alimentare , è un leader italiano e internazionale nel campo delle stampanti alimentari, e riconosciuta proprio per la sua particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare. Il prodotto infatti, vi sorprenderà non solo per le sue brillanti performance ma anche per le sue caratteristiche sicure e sane. Prodotto in uno stabilimento certificato secondo gli standard food BRC/IFS, senza l’utilizzo di materie prime contenenti glutine, Airbrush Chock Matt rappresenta una vera e propria garanzia per chiunque desideri utilizzarlo.

Ma le novità non finiscono qui: l'azienda offre la possibilità di personalizzare colori e imballaggi su richiesta, permettendovi di allenare la vostra creatività anche in questo senso. Potrete quindi colorare i vostri piatti con nuance uniche ed esclusive, e presentarli in modo altrettanto originale.

Per ulteriori informazioni sulla gamma dei prodotti o per eventuali richieste, Lesepidados mette a disposizione i suoi contatti, reperibili facilmente sul loro sito.

L'innovazione, la sicurezza e la personalizzazione sono i pilastri del mondo Lesepidados. Provate anche voi a dare un tocco colorato alle vostre creazioni culinarie con il colorante alimentare Airbrush Chock Matt, e stupite i vostri ospiti con piatti indimenticabili.