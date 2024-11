Ventimiglia, pensionati frontalieri di Monaco: nasce un gruppo WhatsApp

Un gruppo WhatsApp dedicato ai pensionati frontalieri di Monaco è nato per dare informazioni e aggiornamenti agli interessati del Ponente ligure.

"Abbiamo aperto un gruppo riguardante i pensionati frontalieri di Monaco" - fa sapere il consigliere comunale dei Frontalieri a Ventimiglia e componente del Fai Roberto Parodi che invita, attraverso i social, i pensionati frontalieri a iscriversi - "Uno strumento utile per avere tutte le informazioni dai pagamenti agli aggiornamenti e ai documenti".

"E' un gruppo anche per avere informazioni e aggiornamenti su tutto quello che riguarda la pensione monegasca e la complementare" - spiega Parodi - "Non è un gruppo per scambiare opinioni o chattare ma solo per rimanere aggiornati".