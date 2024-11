Sanremo: successo per 'La vita davanti a sè' e per Silvio Orlando al Casinò, Teatro dell'Opera stracolmo di pubblico (Foto)

Applausi scroscianti, ieri sera al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, per Silvio Orlando per la prima volta protagonista della stagione teatrale della casa da gioco matuziana. Il testo 'La vita davanti a sé', per la regia e l’interpretazione dello stesso Orlando, ha emozionato il pubblico attento e numeroso. Al termine gli è stato consegnato, dal Sindaco Alessandro Mager e dal Presidente e Amministratore Delegato del Casinò Gian Carlo Ghinamo, il gran trofeo del Premio Letterario Internazionale 'Casinò di Sanremo Antonio Semeria'.

“Abbiamo assistito ad una interpretazione superba - afferma il consigliere Eugenio Nocita, che ha letto la motivazione del Premio - di un autorevole protagonista del nostro migliore teatro. Il Maestro Silvio Orlando ha emozionato il pubblico numerosissimo, che gli ha tributato il suo affetto. Abbiamo registrato una massiccia adesione superiore anche alle nostre aspettative con la partecipazione di numerosi studenti, che hanno beneficiato della nostra promozione a 4 euro. Ringrazio ancora il Maestro Orlando e gli splendidi musicisti che lo hanno accompagnato per la sua importante adesione alla nostra stagione teatrale”.

La motivazione: "Per aver trasferito nel cinema come nel teatro la poesia di una recitazione che è spaccato di vita, ricercando l’umanità perduta di personaggi e situazioni. Nelle tante storie raccontate diventano plastiche le figure di uomini che lottano per il loro presente, senza cercare inutili vittorie, che non esistono, ma solo le certezze dei sentimenti, che disegnano attimi in cui assaporare l’autenticità di un vissuto. Quale possente 'attore di Teatro prestato al Cinema' ha saputo emozionare generazioni, con l’ironia, la grandezza e l’empatia dell’uomo che si pone davanti agli altri con la sua fragilità, costruendo ponti tra culture e stili di vita anche antitetici ma importanti. Lo spaccato che emerge è quello dell’attore che diventa personaggio e al tempo stesso esalta l’umanità di chi si immedesima nelle sue storie e nei suoi attimi d’eterno. A Silvio Orlando con ammirazione per chi riesce a restituire sulla scena della vita l’innocenza di un bambino".

Albo d’onore del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria : Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli, Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, On.Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, Senatrice Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite, Carmine Abate, Giuseppe Lupo, Maurizio De Giovanni, Giuseppe Conte, Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, Aldo Mola, Federico Palmaroli, Franco Cardini.