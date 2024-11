Pompeiana: successo per la festa di Halloween, la Notte Horror del 31 ottobre scorso. I ringraziamenti degli organizzatori (foto)

Grande successo per Halloween Pompeiana, La Notte Horror del 31 ottobre scorso. Soddisfatti i componenti dell’associazione ‘Sgarzeline & Pelandrui’. “Eccoci qua… trascorsi ormai pochi giorni dalla fine di questo mostruoso evento – ci spiegano - e ringraziamo tutti i partecipanti, per l’adesione sempre più numerosa a tutte le nostre manifestazioni!. Ed è grazie anche a loro se riusciamo a dare vita alla festa successiva".



"In particolare quest’anno un doveroso ringraziamento va alle nostre meravigliose comparse che con la loro attitudine e intraprendenza hanno reso un vero successo le varie ambientazioni, calandosi a tutti gli effetti nella parte dei vari personaggi. Grazie al mago Alex e alle ragazze della palestra Pineta per l’intrattenimento. Grazie ai nostri super team che ci hanno aiutato ad allestire gli angoli mostruosi del paese".

"Grazie a: il team Paola e Manuela; il team Romina e Domenico; tutti i vari volontari dei diversi personaggi; Riva beat di Tirone Riccardo e i suoi collaboratori/e di Riva Ligure; gli artisti teatrali Gioacchino Logico, Marco Corradi; tutto il team di Pompeiana; la Protezione Civile E Polizia Locale; il Comune di Pompeiana; tutti i nostri Sponsor".

"E per ultimo ma non per importanza un grazie ad ognuno di noi del gruppo che tra lavoro, famiglia, ecc., impegna il proprio tempo libero all’organizzare il tutto per il meglio! Sgarzeline & Pelandrui ricorda sempre che i loro eventi sono sempre gratuiti e parte del ricavato delle manifestazioni viene donato in beneficenza: anche quest’anno abbiamo voluto sostenere la Grande casa di Giz di Arma di Taggia. Arrivederci al prossimo evento”.