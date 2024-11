Bajardo raddoppia le sue proposte per vivere una giornata dedicata alla cultura e alla convivialità. Appuntamento per domenica prossima

Domenica 10 novembre 2024 Bajardo raddoppia le sue proposte per vivere una giornata dedicata alla cultura e alla convivialità.

"La biblioteca comunale ‘Il Tiglio’ con ‘Profumo di carta’ invitano alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno. Durante tutta la giornata si sarà accompagnati da Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica della Regione Piemonte dal 2006, appassionato di cultura Celtica e della magia del mondo vegetale e Federica Cosentino ricercatrice della storia e delle tradizioni antiche celtiche e native europee. L’evento organizzato dall’associazione La Ghilda propone una passeggiata nei boschi per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo e quelle che per loro erano le due feste invernali: Samhain e Imbolc. Si abbracceranno anche argomenti più ampi: la tradizione e la vita celtica, la filosofia dei nostri antenati e la loro visione della vita e della morte.

Ritrovo a Bajardo domenica 10 novembre alle ore 10:00 nella piazza Parrocchiale, seguirà la camminata nel bosco adatta a tutti. Si raccomanda di vestirsi a strati e di portare pranzo al sacco e acqua. La giornata si concluderà intorno alle 17.00. Per partecipare dare conferma scrivendo su Whats App a Federica Cosentino al 349 3378643.

Dalle 17.30, sulla Terrazza delle Alpi, vicini alla Chiesa Vecchia, si darà inizio alla seconda iniziativa: Pomeriggio astronomico. Osservazioni astronomiche guidate ai telescopi e ad occhio nudo per ammirare luna e pianeti.

Partecipazione ad offerta libera – info: www.Sideralmente.it

Prenotazione via messaggio Whats App al +39 348 552 0554

Per chi volesse fermarsi durante tutta la giornata Bajardo offre una pluralità di locali con proposte adeguate agli eventi, alla stagionalità e alla tradizione culinaria ligure".