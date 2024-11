4 novembre, Camporosso illumina la rotonda del ponte dell’Amicizia con il Tricolore (Foto)

Camporosso illumina la rotonda del ponte dell’Amicizia con il Tricolore in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

"Quattro novembre. Oggi, il nostro pensiero è rivolto ai caduti e dispersi nella prima e seconda guerra mondiale e in tutti i conflitti armati" - dice il sindaco Davide Gibelli -"Ogni caduto rappresenta una storia, una vita spezzata, un futuro negato e noi siamo chiamati a non dimenticare questi uomini e donne, affinché il loro sacrificio continui a vivere attraverso la nostra memoria. Una memoria che fa emergere gli orrori della guerra e rende inestimabile il valore della pace".

"In una giornata come questa non possiamo ignorare i conflitti che attualmente affliggono il mondo e che ci ricordano il dovere di costruire la pace ripudiando la guerra, per sperare nel futuro dell’umanità" - sottolinea il primo cittadino - "Per la ricorrenza di oggi è stata illuminata la rotonda dell’Amicizia di tricolore".