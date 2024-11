Code e rallentamenti in autostrada. E' iniziato il rientro del ponte di Ognissanti e sull'A10 Genova-Ventimiglia si stanno già registrando disagi alla viabilità.

Code a tratti per tre chilometri, si sono verificati, a causa dei lavori tra lo svincolo di Sanremo Ovest e lo svincolo di Arma di Taggia in direzione Genova.

Rallentamenti, invece, in direzione Ventimiglia per un veicolo in avaria nei pressi dell'area servizio di Bordighera.