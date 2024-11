Bordighera, area cantiere: divieto di sosta in piazza Garibaldi

Scatta il divieto di sosta a tutti i veicoli in piazza Garibaldi a Bordighera, in particolare in sei stalli di sosta per autoveicoli posizionati sul fronte destro del supermercato, in uno stallo di sosta per autoveicoli e in cinque stalli di sosta per motocicli posizionati sul fronte sinistro del supermercato, fino al 26 novembre per l'installazione di un'area di cantiere per la rimozione di arredi interni del supermercato “Ok Market”.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Il richiedente provvederà alla posa e al mantenimento della segnaletica stradale in vigore dal 28 ottobre.