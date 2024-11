Concerto per San Francesco a Bordighera, il Coro Polifonico Città di Ventimiglia incanta il pubblico

Una magnifica serata all’insegna della buona musica nel la chiesa dell’Immacolata Concezione, a Terrasanta, a Bordighera . E' stato un successo il concerto per San Francesco eseguito dal Coro Polifonico Città di Ventimiglia, lo scorso 4 ottobre, che è stato accompagnato dal M° Adriana Costa sotto la direzione del baritono Valerio Garzo e la direzione artistica di Romano Pini.

"Una splendida serata, organizzata con affettuosa e cordiale accoglienza da padre Faustino, per gli appassionati di musica classica, che hanno potuto godere del variegato programma di brani religiosi, dalla polifonia ai canti di montagna passando per Mozart fino a giungere a Puccini nel centenario della sua morte" - fa sapere il Coro Polifonico Città di Ventimiglia - "Particolarmente gradite le esecuzioni di 'Signore delle cime' di Bepi De Marzi, 'Ave Verum' di Mozart e 'Hallelujah' di Händel, così come le performance dei solisti del coro, Tina Schiraldi e Pasquale Morabito".