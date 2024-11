Rinvenuto cadavere, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Genova - Ventimiglia

Rinvenuto un cadavere sui binari. E' stata così sospesa la circolazione ferroviaria, a partire dalle 13.40, sulla linea Genova - Ventimiglia nel tratto tra Andora e Imperia.

I treni potrebbero subire, perciò, limitazioni e cancellazioni per consentire l'intervento delle forze dell'ordine in totale sicurezza. Le autorità competenti sono, infatti, presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che una persona, sembrerebbe una donna, si sia gettata sotto un treno a Diano Marina. Non si sa ancora, però, se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario e dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: la vittima è deceduta sul posto.