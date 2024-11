Cadavere sui binari, ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia

E' in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia, precedentemente sospesa nel tratto tra Andora e Imperia a causa del rinvenimento di un cadavere sui binari.

Pomeriggio di disagi per i passeggeri di sei regionali, due Intercity e due regionali limitati, pendolari e turisti, visto che i treni hanno subito rallentamenti fino a 70 minuti per consentire l'intervento delle forze dell'ordine sul posto, necessario per svolgere gli accertamenti del caso.

Una donna è stata, infatti, investita da un treno a Diano Marina. Nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario e dei vigili del fuoco non c'è stato nulla da fare: la vittima è deceduta sul posto.