Torna la 'Fiera del IV Novembre', a Vallecrosia cambia la viabilità

A Vallecrosia torna la 'Fiera del IV Novembre'. Si terrà il 10 novembre all'ex mercato dei fiori.

Per consentire lo svolgimento in totale sicurezza della tradizionale manifestazione commerciale, cambierà la viabilità in città. Il 9 novembre dalle 17.30 sino alle 20 del 10 novembre vi saranno il divieto di sosta, con rimozione forzata, e il divieto di transito, a tutte le categorie di veicoli, in piazza dell'ex mercato, nel parcheggio di via San Vincenzo, in via San Vincenzo (in particolare il divieto di transito sarà dalle 6 del 10 novembre sino a fine manifestazione) e in via Giovanni XXIII, dall'intersezione con via Col. Aprosio a via San Vincenzo.

Nell’area interessata dallo svolgimento della fiera, il 10 novembre, dalle 6 alle 8 il transito sarà consentito ai soli mezzi in uso agli operatori ambulanti titolari di posteggio fisso e spuntisti per le operazioni di installazione attrezzature e scarico merci; dalle 16 alle 18 l’accesso all’area sarà consentito esclusivamente ai mezzi in uso a tutti gli operatori titolari di posteggio e spuntisti per le operazioni di rimozione attrezzature e carico merci e dalle 18 sino alle 20 tutta l’area, sgomberata da veicoli e attrezzature, sarà a disposizione della ditta appaltatrice il servizio di nettezza urbana per le operazioni di pulizia. In caso di necessità è ovviamente sempre consentito l’accesso ai mezzi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e degli altri mezzi di soccorso.

Lo stabilisce un'ordinanza di viabilità temporanea, emessa dalla polizia locale, che disciplina la circolazione stradale ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche dell’area interessata, volti a tutelare la sicurezza dei cittadini, degli operatori commerciali, dei frequentatori del mercato e dei dipendenti della ditta che si occupa delle operazioni di pulizia dell’area.