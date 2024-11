Sanremo, il gruppo ANMI accoglie una delegazione delll'ANMAM (Foto)

Il gruppo ANMI - Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Sanremo accoglie una delegazione francese: l'ANMAM - Association Nationale de Marins et Anciens Marins.

Importante incontro nei giorni scorsi a Sanremo, dove si sono dati appuntamento amici marinai, coloro hanno prestato servizio nel rispettivo Corpo della Marina Militare, italiana e francese.

Il nuovo presidente della rinnovata associazione matuziana, l'ammiraglio Giuseppe Bonelli, ha incontrato il massimo esponente dell'associazione francese, il presidente nazionale François Raimond. Un onore, alla vigilia quasi impossibile, avere a Sanremo addirittura il maggiore esponente della Marina Francese dell’ANMAM.

Per l’ANMAM, hanno partecipato altri soci, tra i quali, il responsabile dell’associazione Stéphane Galampoix, il segretario nazionale Yves Devaux edaltri accompagnatori.

I soci ANMI Sanremo erano guidati dal presidente ammiraglio Giuseppe Bonelli, dal suo vice Franco Ranciaffi, dal consigliere Luca De Fort e da altri esponenti di spicco, tra i quali il tenente di vascello (medico) Gustavo Ottolenghi di 92 anni, decano del gruppo, Salvatore Di Giammatteo, Egidio Granero e Flaminio Saglietto, diversi quelli accompagnati dalle rispettive consorti.

La delegazione francese, partita dalla città portuale di Tolone, è arrivata nella città dei fiori dove sono stati accolti fraternamente. Sono stati accompagnati a visitare il centro storico mentre alcune signore hanno fatto “incursione” nel vicino mercato in piazza. L’incontro si è concluso in modo conviviale a tavola con i saluti dei due presidenti e scambi di omaggi. François Raimond all’ammiraglio Bonelli ha donato un vino del Var e un berretto con lo stemma di Fort Louis di Tolone mentre i francesi sono ripartiti con un pins da giacca raffigurante lo stemma della Marina Militare italiana e un mega poster della portaerei Cavour, autografato dall’ammiraglio italiano che ha sancito un’amicizia presente e futura.

Per l’anno 2025 i marinai matuziani hanno in programma l’allestimento di numerose iniziative. Per coloro che sono interessati ad avere notizie oppure ad associarsi al gruppo ANMI “Lorenzo Vesco” di Sanremo, possono, intanto, contattare la email anmi.sanremo(at)gmail.com.