Da un po' di giorni in località Poggio in via Duca D'Aosta non si hanno più notizie di Brus, un gatto dal pelo grigio.

Il proprietario lancia un appello a chiunque dovesse trovarlo. Il micio non è dotato di microchip ma è riconoscibile per un difetto alla palpebra che porta l'occhio destro a essere leggermente più chiuso del sinistro.

Chiunque avesse informazioni può contattare il signor Andrea al numero 3519688766

Offerta anche ricompensa