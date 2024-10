Confcommercio conferma per gennaio l'inizio dei saldi invernali

I saldi invernali 2025 inizieranno sabato 4 gennaio e terminano lunedì 17 febbraio 2025, così come stabilito dalla Regione Liguria.

Le vendite promozionali sono vietate a partire da lunedì 25 novembre 2024, ma sono consentite per il solo giorno 29 novembre 2024, in occasione del Black Friday.

La Confcommercio della provincia di Imperia, insieme al suo sindacato Federazione Moda Italia, nel ricordare a tutti gli esercenti l’importanza delle date, evidenziano in modo particolare la possibilità di effettuare vendite promozionali nella giornata del 29 novembre prossimo, quale unica eccezione rispetto al calendario programmato dalla Regione e quindi occasione di rilievo, sia per i commercianti che per gli utenti.