Elezioni Regionali: Daniele Ventimiglia (Lega) "Grande soddisfazione per i risultati a Sanremo e in provincia"

“Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto alle elezioni regionali. Sanremo, a livello provinciale, è la città che ha portato più voti alla Lega ed al presidente Bucci a cui porgiamo i nostri migliori auguri”.

Sono le parole del Consigliere comunale e provinciale, Daniele Ventimiglia. “La competenza, la capacità amministrativa e il valore da lui già dimostrato in qualità di Sindaco di Genova e di Commissario per la ricostruzione del ponte – prosegue - hanno fatto la differenza. Questa elezione non era affatto scontata e l'apporto in termini elettorali della città di Sanremo e della Provincia di Imperia è stato determinante per la vittoria. I cittadini del Ponente hanno dato un forte segnale scegliendo di andare avanti con le grandi opere fondamentali, la crescita, il rilancio e lo sviluppo”.

“Le congratulazioni vanno a tutti i nostri candidati ed al loro ottimo risultato raggiunto e per nulla scontato. La loro serietà, la dedizione dimostrata in questa campagna elettorale e la vicinanza ai cittadini, sono stati fondamentali e di grande valore. In ultimo - termina Ventimiglia - sono particolarmente soddisfatto per la prestazione del partito che a livello cittadino ha avuto un risultato straordinario. In termini di voti assoluti (1607) siamo primi a livello provinciale ed in termini di percentuale (12%) siamo la seconda lista del centrodestra. Tutti questi numeri sono un buon segnale, pongono attenzione sul buon lavoro svolto dalla Lega Sanremo e sono un ulteriore stimolo per fare ancora meglio”.