Bitcoin a un passo dal massimo storico: nuovo ATH in arrivo proprio oggi?

I rialzisti del settore cripto sono entrati in fermento con la recente crescita di Bitcoin, e sembra che il nuovo ciclo di crescita post-halving sia ufficialmente iniziato. Bitcoin (BTC) ha raggiunto i 72.000 dollari, e sembra pronto a puntare verso un nuovo massimo storico, smentendo le voci di un crollo.

La capitalizzazione del mercato di BTC è aumentata del 2% circa, raggiungendo 1,43 trilioni di dollari nelle ultime 24 ore. Questi sono i livelli di mercato più alti da fine luglio. Allora, il mercato si era fermato intorno a questi livelli per poi scendere. Questa volta, però, il trend appare più rialzista, dato che il mercato è in ascesa dall’inizio di settembre.

Con un guadagno a 7 giorni di circa l‘ 8%, Bitcoin si muove generalmente in linea con il mercato, dietro alla crescita del 2,3% di Ethereum (ETH), del 23% di Doge e del 7% di Bitcoin Cash. Con un prezzo vicino ai 73.000 dollari, BTC è a un soffio dal suo massimo storico, che potrebbe essere raggiunto proprio durante la giornata.

I fattori del pump di BTC

Tecnicamente, Bitcoin ha dato diversi segnali rialzisti, dalla golden cross del 27 ottobre alla rottura dei massimi precedenti e all’ingresso in uno schema di estensione di Fibonacci. Secondo i dati di CoinMarketCap, BTC ora è scambiato a 72.282 dollari, poco sotto il suo massimo storico.

Uno dei fattori principali della crescita recente è stata la domanda di ETF spot su Bitcoin. Il recente picco di prezzo è strettamente legato agli afflussi in questi ETF, con dati che mostrano che gli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti hanno attratto 2,4 miliardi di dollari in afflussi netti in soli sei giorni. Ciò rappresenta un nuovo picco dall’introduzione degli ETF a gennaio 2024, e questo flusso di capitale ha fornito una forte spinta d’acquisto per il mercato di Bitcoin.

Il secondo fattore che sta influenzando il prezzo di Bitcoin è l’imminente elezione presidenziale negli Stati Uniti. Con l’avvicinarsi delle elezioni, il mercato prevede che la futura amministrazione, sia guidata da Trump sia da Harris, potrebbe adottare una posizione più favorevole verso il settore delle criptovalute. Entrambi i candidati hanno espresso l’impegno a fornire un quadro normativo più chiaro per gli asset digitali, e Trump, in particolare, ha cercato attivamente il supporto della comunità cripto.

Gli indicatori tecnici hanno confermato questa tendenza rialzista. Recentemente, la media mobile a 50 giorni di Bitcoin ha superato la media mobile a 200 giorni, formando un segnale denominato golden cross, spesso considerato l’inizio di una fase rialzista. Inoltre, l’indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin rimane in un intervallo positivo, suggerendo che il mercato potrebbe continuare a superare i livelli di resistenza e raggiungere potenzialmente un massimo storico.

Anche i trader di derivati sono rialzisti sulla possibilità di un nuovo massimo storico, con gli operatori di opzioni che hanno recentemente aumentato le loro scommesse su Bitcoin a nuovi massimi entro fine novembre. In questo periodo di fermento, gli investitori non si dedicano però solo a Bitcoin, dal momento che ulteriori guadagni sono previsti nel segmento delle meme coin, che stanno dimostrando ancora una volta una spinta notevole. Nello specifico, esplodono le presale delle meme coin non ancora arrivate sugli exchange. Gli investitori stanno puntando molto su Crypto All-Stars, un progetto che potrebbe trasformare completamente il panorama dei token meme.

Crypto All-Stars: il MemeVault all’orizzonte

Crypto All-Stars è un progetto che sta conquistando la fiducia degli investitori grazie alla presentazione del MemeVault, una vera e propria banca in cui sarà possibile depositare in staking le proprie meme coin preferite. Ciò permetterà di ottenere come ricompensa il token nativo del progetto, STARS. Un sistema che offre quindi valore anche a token che normalmente sono di natura speculativa.

Le meme coin supportate al lancio saranno ben 11 e sono incluse tutte le più famose come DOGE, SHIB, BRETT, TURBO e molte altre. Per poter accedere al MemeVault e stabilire quante meme coin è possibile bloccare in staking, è necessario possedere il token STARS, acquistabile proprio in questa fase di prevendita a un prezzo particolarmente conveniente. Il costo è di 0,0015309$ ed è possibile ottenere STARS sia tramite carta di credito sia tramite criptovalute come ETH e USDT. Naturalmente, è necessario collegare un wallet per poter ottenere i token al termine della prevendita, ma a sorprendere è la partecipazione degli utenti, che ha permesso di raggiungere oltre 2,8 milioni di dollari in finanziamenti.