Ventimiglia, torna il consiglio comunale: nove i punti all'ordine del giorno

Bilancio, servizio tesoreria comunale, biblioteca Aprosiana e costruzioni abusive in località 'Case Brughè' sono solo alcuni dei temi che verranno trattati nella prossima seduta del consiglio comunale di Ventimiglia, in programma domani, il 31 ottobre, alle 9.30 presso la sala consiliare del Comune.

Saranno nove i punti all'ordine del giorno: si inizierà con la lettura e l'approvazione dei verbali dell'11 settembre scorso e le comunicazioni del sindaco. Si passerà poi alle question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

In seguito, si parlerà della ratifica della variazione di bilancio n. 18/2024 approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 30 settembre scorsi ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267/2000. Verranno trattati anche la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e Ss.Mm.Ii. per poi approvare la bozza e il nuovo regolamento della biblioteca civica Aprosiana per l'approvazione e contestuale abrogazione del regolamento delle civiche biblioteche Aprosiane, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 2 febbraio del 2011.

Verrà poi affrontata la dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle costruzioni abusive private site a Ventimiglia in località Case Brughe', indentificate al N.C.T. al foglio n.29, mappale n.745 e contestuale autorizzazione alla demolizione delle stesse da parte dei responsabili. Verranno discusse anche due deroghe al vincolo cimiteriale: una per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione produttiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 10/2012 e Smi in via Tenda FG.63 MAPP. 331 SUB.2; l'altra per il rilascio di condono edilizio L. N. 47/85 prog. 2980 per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione turistico-ricettiva in località Mortola La Croce FG.53 MAPP.LI 741 e 742.