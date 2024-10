Ventimiglia, orari ridotti alla biblioteca Aprosiana. Scullino: "Le ristrettezze di personale non devono pregiudicare il servizio"

"Le attuali ristrettezze di personale comunale non devono pregiudicare e mortificare un doveroso e importante servizio" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando la riduzione degli orari della biblioteca civica Aprosiana a Ventimiglia.

Secondo il nuovo orario per il pubblico nel periodo invernale scolastico, dal 16 settembre al 10 giugno, la biblioteca il lunedì sarà chiusa, dal martedì al giovedì, invece, sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, il venerdì solo dalle 8.30 alle 13.30 mentre il sabato dalle 9 alle 11.45. "Ho finalmente letto la determina dirigenziale n. 771 del 19 settembre, responsabile della riduzione dell’orario, di apertura e chiusura della biblioteca nel periodo invernale e, quindi, preciso che, pur rispettando l’autonomia dirigenziale, sono in totale disaccordo con questa decisione" - afferma Scullino - "Nel 2022 il commissario prefettizio De Leo aveva giustamente confermato una una nostra precedente decisione degli orari, evidenziando maggiormente la necessità che la nuova biblioteca Aprosiana di piazza Bassi doveva essere aperta tutti i giorni della settimana, escluso solo la domenica, in quanto polo culturale importante per tutti i cittadini e, soprattutto, per gli studenti che oramai la apprezzano e la frequentano assiduamente e giornalmente".

L'orario di servizio per il personale, nel periodo invernale scolastico, invece, sarà dal martedì al giovedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 12. "Con questo metodo si potrebbe anche decidere la chiusura indiscriminata di altri uffici comunali essenziali, solo per la mancanza di impiegati. E’, invece, compito dell'amministrazione, e soprattutto del direttore responsabile delle risorse umane, migliorare e armonizzare la distribuzione dei 157 dipendenti in tutte le ripartizioni, verificando approfonditamente dove esistono palesi carenze di forza lavoro, come nel caso di specie"- sottolinea Scullino - "In caso contrario, si deve rispondere alle esigenze bandendo nuovi concorsi o attingere alle graduatorie in essere, nel rispetto della pianta organica e facendo particolare attenzione delle concrete possibilità e disponibilità del bilancio comunale".

"Bene è stato fatto in questi ultimi cinque anni, nel settore della polizia locale che, a fronte delle numerose assunzioni di nuovi giovani agenti, si potrà rispondere alle varie e numerose esigenze che il servizio comporta ma anche e finalmente auspicabile istituire un vigile annonario 'fisso' per il giornaliero controllo del mercato coperto, prevenendo gli abusi nella occupazione degli spazi, un'attenzione ai borseggi e all’accattonaggio, interessandosi, inoltre, delle numerose distrazioni sulla pulizia e l’igiene, sempre nel rispetto del regolamento delle concessioni del suolo pubblico" - afferma Scullino - "Nell’immediato, comunque, si può assumere nuovo personale tramite le agenzie di lavoro interinale, per rispondere subito alle esigenze, che un'attenta e competente gestione dovrebbe affrontare e risolvere".