Ponte di Ognissanti molto interessante per il turismo in riviera: si va verso il 'sold out' in tutti gli alberghi

Sul piano turistico si prospetta un ottimo weekend di Ognissanti. Dopo un ottobre che, per il comparto è stato buono anche grazie alle manifestazioni che si sono svolte a Sanremo e nell’intero comprensorio, anche novembre si annuncia come positivo per le casse degli operatori del settore.

I numeri per il weekend lungo (manca purtroppo il lunedì 4 novembre che anni fa sarebbe stato di festa) sono assolutamente interessanti e, grazie anche al cambiamento meteorologico dopo il fine settimana appena trascorso, in molti dal Nord Italia stanno pensando a trascorrere qualche giorno sulla riviera di Ponente. Venerdì è festa e, quindi, saranno molti ad approfittarne per venire in riviera. Alcuni ne approfitteranno e partiranno già giovedì mentre altri si metteranno in viaggio il giorno dopo per poi vivere la costa ligure nel weekend.

“Se non arriveremo al sold out si arriverà la 90% del riempimento delle camere” ha detto Silvio Di Michele, presidente sanremese di Federalberghi. E gli fanno eco anche Christian Feliciotto di Confindustria e Maurizio Massimino di Confesercenti. Per i tre esponenti delle associazioni di categoria sarà un ottimo ponte dei Santi ma anche quello successivo: “Avremo molti francesi – dicono all’unisono – per il loro periodo festivo e, in molti tra i ‘cugini’ hanno già scelto di prenotare dalle nostre parti”.

Dopo un ottobre molto positivo, grazie alle manifestazioni che hanno riempito Sanremo e il comprensorio (tra queste rally e Tenco), il mese che sta per iniziare si rivela comunque importante sul piano turistico grazie ad un importante torneo di poker che si svolgerà al Casinò, ma anche il Campionato Invernale West Liguria di vela, un torneo di Burraco, un congresso nazionale sul florovivaismo e il classico festival chitarristico del Casinò.

“Le prenotazioni sono tutte last minute – ha proseguito Maurizio Massimino di Confesercenti - ma sono buone. Forse potremmo registrare numeri migliori a novembre, piuttosto che ad ottobre”.

“Per Ognissanti – gli afa eco Feliciotto - siamo praticamente al completo ma, grazie agli appuntamenti di novembre, guardiamo al prossimo mese con fiducia. Poker, weekend con i francesi, festival chitarristico ed altro faranno girare l’economia anche in questo mese di fine anno. Poi ci sarà l’Immacolata e Sanremo Giovani, siamo fiduciosi per la fine del 2024”.

Il mese forse meno importante dell’anno si sta quindi rivelando interessante sul piano turistico e potrà fare da traino a dicembre quando, tra il ponte dell’Immacolata e le feste di fine anno la riviera di Ponente potrà concludere un 2024 in ascesa, seppur non eccessiva, rispetto al 2023. E quando si rimane in linea o si guadagna qualcosina, è sempre un successo.