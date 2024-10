Nel mese di ottobre la città di Bordighera ha sostenuto la campagna 'Nastro Rosa' promossa da LILT, per sensibilizzare sull’importanza di una efficace, corretta e precoce prevenzione del tumore al seno.

La fontana delle Sirene, la statua della Regina Margherita e la fontana Dave – Coda di capodoglio sono state dunque illuminate in rosa per coinvolgere la Cittadinanza e dare un segno tangibile di supporto all’azione che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori conduce da anni.