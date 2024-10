Sanremo, risultato elezioni regionali, Antonino Consiglio (FdI): "Grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto"

"Esprimo grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto in questa campagna elettorale, breve ma molto intensa. Non nego la soddisfazione per il riscontro ricevuto dagli elettori di Sanremo; la percentuale di voto per Fratelli d’Italia si è attestata oltre il 30%". A dirlo è il Coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia Sanremo Antonino Consiglio.



"I voti di lista per il nostro partito sono stati 4056 - spiega Consiglio -, i candidati di Sanremo hanno ottenuto un ottimo consenso, Luca Lombardi anche grazie ai suoi 2116 voti nella nostra Città è risultato essere il più votato di Fratelli d’Italia e a lui va il nostro augurio per questa nuova avventura a Genova.

Eccellente risultato anche per Stefana Rossi , 715 voti, professionista, mamma, donna che non si è mai risparmiata in questo periodo, facendo scoprire le sue capacità anche a coloro che non la conoscevano personalmente.

Mettere in atto le azioni della buona politica paga sempre; dopo le amministrative , il nostro gruppo è rimasto unito, con determinazione abbiamo affrontato questa campagna elettorale regionale, siamo stati tra la gente, abbiamo promosso incontri, gazebi, eventi. Ora è il momento di un po’ di riposo , felici della vittoria, ma già pronti a nuove sfide.

Come coordinatore cittadino di Sanremo, a nome di tutto il circolo auguro un buon lavoro al Presidente Bucci, alla futura giunta e a tutti i consiglieri eletti", conclude il Coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia Sanremo.