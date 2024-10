Eventi calamitosi di fine ottobre: entro 30 giorni la segnalazione dei danni subiti dalle imprese

I recenti fenomeni alluvionali che, alla fine di ottobre, hanno colpito il territorio ligure, accanendosi con particolare veemenza sulla zona della Valle Bormida nel Savonese, sono al centro dell’attenzione della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta camerale presieduta da Enrico Lupi ha fatto il punto della situazione, nell’attesa che lo stato di calamità venga al più presto dichiarato, in quanto presupposto necessario per l’attivazione delle misure di ristoro alle imprese danneggiate. Nel frattempo, la Camera di Commercio mette a disposizione il proprio servizio dedicato al supporto alle aziende colpite dagli eventi alluvionali e invita le imprese a verificare tempestivamente gli eventuali danni subiti a strutture, attrezzature, impianti e macchinari, locali, materie prime, scorte di merci e prodotti.

Qualora abbiano subito danni, infatti, le imprese possono presentare la segnalazione compilando il modello AE che va trasmesso entro 30 giorni dall’evento tramite PEC all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it : l’adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Possono segnalare il danno le attività economiche e produttive, i titolari di Partita IVA, i professionisti che hanno subito danni ai propri beni. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale - associazioni, fondazioni, enti anche religiosi - devono invece far riferimento al Comune in cui è avvenuto il danno.

Sul sito della Camera di Commercio, al seguente link, è scaricabile il modello AE e le istruzioni per la sua compilazione: https://www.rivlig.camcom.gov.it/contributi-alle-imprese/segnalazione-eventi-calamitosi

Per i files di grande dimensione è necessario utilizzare programmi di riduzione come ad esempio PDF24.

Le imprese che abbiano necessità di informazioni sulle procedure amministrative per la segnalazione danni possono rivolgersi all’Ufficio Incentivi ed Agevolazioni - Eventi calamitosi della Camera di Commercio ai seguenti recapiti: tel. 019/8314262; 019/8314249 oppure 0183/793247; e-mail: servizialleimprese@rivlig.camcom.it