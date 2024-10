Elezioni regionali, Quesada (PD): "Sarà una nottata lunghissima. Orlando avanti a Genova? Significativo" (Video)

Sarà una lunga nottata. Lo sa bene anche il segretario provinciale del Partito Democratico Cristian Quesada, il quale ai microfono di Sanremonews ha commentato il continuo testa a testa tra i due candidati Marco Bucci e Andrea Orlando. "Se ci aspettavamo una serata così? Assolutamente sì", afferma il segretario Dem. "C'è un dato: nella città dove Bucci è sindaco, Orlando è molto davanti. Si tratta di un dato rilevante".

Dato che poi Quesada ha voluto analizzare: "In caso di vittoria di Bucci, ci sarà una vittoria politica, perché Savona e Imperia hanno storicamente una estrazione di centrodestra. Discorso simile per Genova e Spezia, dove effettivamente il voto politico c'è ed è in parte contro l'amministrazione comunale. Perché in teoria Bucci a Genova dovrebbe prevalere, eppure non è così. In questo momento ha una prevalenza minima nella città metropolitana di Genova, nella zona del Tigullio in particolare, e una forte perdita nella città genovese. Bisogna vedere come si concluderà: sarà una partita molto combattuta".



Come detto, nella provincia di Imperia Bucci è in netto vantaggio. Il candidato di centrodestra si trova davanti a quello di centrosinistra anche a Savona, mentre a Spezia, per ora, comanda Orlando. E a chi si chiede se la partita si deciderà a Genova, Quesada risponde così: "Poco fa Orlando a Genova era avanti di 7mila voti. Se quel tipo di proiezione va avanti, molto probabilmente vince Andrea Orlando. Stacca Bucci a Spezia e pareggia nel savonese, anche se potrebbe perdere a Imperia. Mancano dati ancora importanti. Adesso è ancora presto, sarà una serata molto lunga. Che vinca il migliore... Andrea Orlando (ride, ndr)".