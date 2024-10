Boom di Raydium a ottobre. Perché RAY ha raggiunto un nuovo ATH?

Raydium, la piattaforma DeFi innovativa basata sulla blockchain di Solana, ha registrato un impressionante aumento, superiore al 92% ad ottobre, superando il suo massimo storico annuale e raggiungendo i $3,49.

Questo boom è avvenuto nonostante un mercato difficile per molte criptovalute, evidenziando la resilienza di Raydium. Con una crescita annuale del 140% e un valore totale bloccato (TVL) che è esploso del 1150% nel 2024, Raydium si sta affermando come un protagonista chiave nell'ecosistema di Solana. Analizziamo i fattori che hanno alimentato questa crescita straordinaria e cosa aspettarci per il futuro.

Raydium: la nuova frontiera per Solana nella DeFi

Raydium sta emergendo come il principale exchange decentralizzato (DEX) nell'ecosistema di Solana, raggiungendo traguardi straordinari nel mercato delle criptovalute. Recentemente, ha superato Ethereum in termini di commissioni giornaliere generate dagli swap, totalizzando ben 4,12 milioni di dollari rispetto ai 3,5 milioni di Ethereum. Questo dato evidenzia non solo la salute di Raydium, ma anche l'intensa attività degli utenti DeFi su Solana, che sembra prepararsi per un rally rialzista, seguendo l'andamento positivo degli ultimi del Bitcoin, che però l’ Italia si prepara a tassare al 42% .

Aumentano anche gli indirizzi attivi su Solana, segnalando un incremento nelle operazioni di acquisto. Secondo gli analisti, le prospettive per Solana potrebbero addirittura superare quelle di Bitcoin, suggerendo che la stagione 2024-2025 possa essere quella del layer 1 di Solana, un contesto in cui Raydium gioca un ruolo cruciale.

Inoltre, Raydium ha registrato un impressionante aumento del valore totale bloccato (TVL), che è cresciuto del 1150% nel 2024, attestandosi attualmente a circa 2,05 miliardi di dollari. Questa crescita sottolinea l'attrattiva della piattaforma, che, con la sua tecnologia avanzata, offre transazioni rapide e a basso costo. Essendo un Automated Market Maker (AMM) con un order book centrale, Raydium non solo facilita gli scambi, ma offre anche servizi di farming, staking e launchpad per nuovi progetti.

Con un rialzo superiore al 90% ad ottobre e il prezzo di $RAY che ha superato i massimi del 2024, l'ottimismo circonda gli investitori. Tuttavia, è fondamentale monitorare l'andamento del mercato e le possibili correzioni, specialmente con la formazione di figure tecniche come la candela doji, che potrebbe indicare inversioni dell’attuale trend.

Anche altri exchange potrebbero seguire le orme di $RAY: occhio a $PEPU

L'emergere di Raydium come leader nel panorama degli exchange decentralizzati (DEX) su Solana ha posto interrogativi su quali altri progetti potrebbero seguire il suo esempio, in particolare nel settore delle meme coin. Un candidato promettente è Pepe Unchained, che si sta rapidamente affermando come la meme coin più interessanti del 2024, grazie a una prevendita di successo che ha già raccolto quasi $23 milioni.

Inoltre, Pepe Unchained sta progettando un DEX Layer 2, il che significa che mira a superare le limitazioni della blockchain Layer 1, offrendo transazioni significativamente più veloci e a costi ridotti. Secondo gli analisti, le funzionalità innovative del progetto lo pongono in una posizione privilegiata per diventare un leader nel mercato delle meme coin. Con previsioni di PEPU che parlano di potenziali rendimenti superiori al 5000% entro il 2025, gli investitori stanno già esprimendo grande entusiasmo.

Uno dei punti di forza di Pepe Unchained è il suo sistema di staking, che consente agli utenti di guadagnare un Annual Percentage Yield (APY) del 101%. Questa funzionalità non solo incentiva gli investitori a mantenere i propri token $PEPU, ma offre anche un flusso di reddito passivo che è fondamentale in un mercato volatile come quello delle criptovalute. Grazie alla possibilità di guadagnare premi nei prossimi due anni, il progetto si impegna a mantenere un legame forte e duraturo con la sua community.

Inoltre, l'approccio di Pepe Unchained verso gli sviluppatori è innovativo. Il programma di sovvenzioni "Pepe Frens With Benefits" stimola i creator a costruire sulla nuova blockchain, contribuendo a una diversificazione dell'ecosistema e promuovendo l'adozione su larga scala. Queste caratteristiche aumentano la sua credibilità e rendono il progetto un'opzione intrigante per chi cerca di investire in criptovalute con un forte potenziale di crescita.

Con Raydium che ha dimostrato come un DEX possa prosperare e generare un notevole volume degli scambi, è probabile che altri progetti, come Pepe Unchained, possano seguire questo esempio e ottenere risultati simili. Le meme coin, tradizionalmente viste come speculative, si stanno evolvendo e iniziano a integrare utilità e funzionalità reali, il che potrebbe attrarre un pubblico più ampio e diversificato.

