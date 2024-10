Vallecrosia, lavori in via Roma creano lunghe code: traffico in tilt (Foto)

Traffico bloccato a Vallecrosia. E' successo nella giornata odierna a causa dei lavori in via Roma per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettrica (FTTH).

Per consentire in totale sicurezza lo svolgimento dell'intervento la viabilità è stata regolata da un impianto semaforico da cantiere mobile che, però, ha creato disagi al traffico sia in città che nella val Verbone, specialmente in particolari fasce orarie.

Si sono, infatti, formate lunghe code, in entrambe le direzioni di marcia, in particolar modo alla rotonda, che disciplina la circolazione stradale davanti alle scuole, dove si sono creati incolonnamenti all'altezza del supermercato Conad, dal ponte fino al confine con Camporosso Mare e anche fino a Bordighera.

E' stato, inoltre, istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, nella zona del cimitero fino alle 18 del 6 novembre, visto che l'area è stata destinata all’occupazione di suolo pubblico con pozzetti e minitubi e cassone per il materiale di risulta.