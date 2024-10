Isolabona, Teknoservice organizza le giornate di distribuzione dei kit per la nuova raccolta differenziata tramite eco-isole informatizzate

Teknoservice, in collaborazione con il Comune di Isolabona, annuncia l’avvio della distribuzione dei kit necessari per l’utilizzo delle nuove eco-isole informatizzate. Questi kit, composti da speciali sacchetti dotati di QR code e da una tessera, saranno distribuiti nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 28 ottobre dalle ore 9:00 alle 14:00

Martedì 29 ottobre dalle ore 13:00 alle 18:00

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il parcheggio del campo sportivo, vicino alle eco-isole (in caso di maltempo la distribuzione avverrà presso la palestra comunale).

Il kit sarà fornito a tutti coloro che non l’hanno mai ricevuto o che sono in possesso solo di sottolavello e sacchetti per l’organico. I sacchetti con QR code sono pensati per il corretto conferimento di plastica e lattine, carta, organico e rifiuti indifferenziati. La tessera inclusa sarà necessaria per il conferimento del vetro (sfuso).

Al ritiro del kit dovrà presentarsi l’intestatario della TARI, munito di codice fiscale, o un delegato con delega firmata e copia del codice fiscale.

Coloro che hanno già ritirato un kit in passato e necessitano di una seconda fornitura possono rivolgersi al Green Point di Camporosso. L’eco-punto è aperto il giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 13:00.

L’avvio della differenziata tramite eco-isole informatizzate non cambia nulla, però, relativamente al conferimento dei rifiuti ingombranti e RAEE, che, invece, vanno portati all’eco-centro di Camporosso, in località Cian de Cà, in via Puccini: è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11 e dalle 14 alle 16, oltre al sabato dalle 9 alle 11.

Si ricorda, infine, che ogni utente per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, può contattare Teknoservice in tanti modi: via mail, scrivendo a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonando al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivendo un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; tramite la pagina Facebook @bacinoventimigliese.

Teknoservice Italia e il Comune di Isolabona ringraziano i cittadini per la collaborazione e ricordano l’importanza della raccolta differenziata per un ambiente più pulito e sostenibile.