Sanremo: torna il 'matinèe' in discoteca, con Master Dbj i grandi ricordi dell'Odeon il 1° dicembre a Villa Nobel

La musica degli anni ’80 e ’90 è sempre quella più ascoltata, anche tra i più giovani. Ma il prossimo 1° dicembre la città di Sanremo potrà rivivere quegli splendidi momenti, grazie all’idea di uno storico Disc Jockey dell’epoca, Master Dbj.

Avendo lavorato, tra i tanti altri locali, anche all’Odeon di via Matteotti, Pierangelo Crescente (in arte appunto Master Dbj) ha organizzato un qualcosa che i giovani d’oggi non sanno nemmeno possa esistere. Il leggendario ‘matinèe’ in discoteca. All’Odeon negli anni ’90, ma in quasi tutte le discoteche degli anni d’oro della musica dance, era un classico andare a ballare la domenica pomeriggio.

La discoteca di via Matteotti verrà ricreata il prossimo 1° dicembre all’interno della serra ‘La Fenice’ di Villa Nobel a Sanremo e ci saranno anche i titolari dei tempi d’oro dell’Odeon. Ovviamente la musica sarà quella di allora e saranno proiettate le vecchie foto delle splendide serate all’interno del locale.

La giornata inizierà alle 12.30 con il pranzo musicale e, quindi, ci si potrà scatenare con la dance ’80 e ’90, ma ci sarà pure il momento dei ‘lenti’. Non mancheranno i risultati delle partite anche se in questo caso i tempi sono proprio cambiati, visto lo ‘spezzatino’ calcistico.

Sarà un vero e proprio viaggio nei ricordi più belli di quei magnifici anni con il momento Rap per i veri ‘breaker’, la storica sigla inziale, tutte le hit più belle di quegli anni, il momento ‘rock’, i cocktail di una volta e le… più coraggiose potranno cambiarsi nei bagni come facevano una volta. Un tuffo nel passato per trascorrere una domenica diversa dal solito.