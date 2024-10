Sanremo: conferimento errato della differenziata, litigio in un palazzo di corso Inglesi e lettore scrive ad Amaie Energia

Un nostro lettore, Franco Saglietti, ci ha inviato una lettera spedita anche ad Amaie Energia e riguardante un problema classico di cittadini che conferiscono male la differenziata:

“Mi sono trovato oggi a litigare con una persona del palazzo dove vivo, in corso Inglesi, sorpresa in flagrante qualche giorno fa a buttare plastica nel giorno sbagliato. Questa situazione ormai è diventata insostenibile ed è increscioso che le amministrazioni condominiali nulla facciano per porre fine allo scempio che tutti i giorni vediamo dalla finestra. Nessuno dei capi squadra è passato a pulire e la situazione non cambia. Dove sono i rimedi promessi?”