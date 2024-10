La Questura di Imperia ha espulso 44 stranieri dall'inizio di ottobre, tre rimpatriati coattivamente nel loro paese

Sono stati 44, dall’inizio del mese di ottobre, i provvedimenti di espulsione notificati a stranieri irregolari nella nostra provincia.

Di questi tre sono stati accompagnati ai Cpr in attesa di rimpatrio ed altri tre, coattivamente alla frontiera e rimpatriati con volo diretto nel loro paese. In particolare, nella giornata di ieri è stato rimpatriato un marocchino pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, danneggiamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. L’uomo, da Bologna è stato trasportato a Casablanca.

Numerosi sono stati inoltre i provvedimenti di rifiuto dei permessi di soggiorno (oltre 150 dall’inizio dell’anno) adottati dal Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, per mancanza dei presupposti di legge, molti dei quali riguardano provvedimenti di revoca dei permessi di lungo periodo, adottati per il venir meno dei requisiti a seguito dell’accertamento della sussistenza di precedenti penali e di polizia per gravi reati che mettono in pericolo l’ordine, la sicurezza pubblica e la tranquillità pubblica.