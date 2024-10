A Carpasio crolla una casa abbandonata dopo le piogge: il Comune interviene per mettere in sicurezza l’area (Foto)

Una casa abbandonata è crollata nel borgo di Carpasio, parte del Comune di Montalto Carpasio, a seguito delle recenti piogge intense. Si tratta del terzo caso nel giro di poche settimane nella provincia di Imperia: dopo il crollo di un’abitazione a Buggio e il rischio di crollo di un edificio a Borello, che ha lasciato isolati i residenti per diverse ore, anche Carpasio si aggiunge alla lista di borghi colpiti da eventi simili. Fortunatamente, non si registrano danni a persone né feriti.

Come riportato dal sindaco Mariano Bianchi, l’abitazione crollata si trovava in una parte del borgo per lo più disabitata e lungo una piccola via già chiusa al pubblico da tempo. Nonostante l’assenza di danni a persone o edifici adiacenti, è stato comunque necessario mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi. “Il maltempo ha dato il colpo di grazia a una struttura che da tempo versava in stato di abbandono e degrado,” ha commentato il primo cittadino.

Intanto, è stata emessa un'ordinanza sindacale che dispone il divieto di accesso e transito pedonale nell’area fino alla completa messa in sicurezza dell’immobile. In queste ore, l'amministrazione comunale sta contattando i vari proprietari della struttura, invitandoli ad avviare immediatamente i lavori necessari per garantire la sicurezza pubblica, con l’allestimento di ponteggi e dispositivi di sicurezza. In caso di mancato intervento, il Comune procederà d’ufficio, addebitando i costi ai proprietari.