Ventimiglia festeggia Halloween con eventi per grandi e piccini (Foto)

Ventimiglia festeggia Halloween con eventi per grandi e piccini.

"Si inizierà domenica 27, dalle 14 alle 18, con la tradizionale animazione nell’area antistante la giostra dei giardini pubblici. Parteciperanno per l'occasione i Sestieri Ventimigliesi e associazioni onlus" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "Giovedì 31 ottobre vi sarà, invece, 'Dolcetto o scherzetto in bici'. Dalle 16.30, con partenza e arrivo in via Ruffini, è previsto un giro in bicicletta mascherati per le vie cittadine. Al termine, nel tratto pedonale di via Ruffini, vi saranno animazione e intrattenimenti per i bambini. L'evento è organizzato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Riviera dei Fiori. Sempre, giovedì 31 ottobre, ma a Cala del Forte, alle 19.30, andrà in scena 'Halloween per grandi'".

"Sabato 2 novembre, a Cala del Forte, alle 14, verrà organizzato "Halloween per piccini" mentre domenica 3 novembre, dalle 14, in via Garibaldi e nel centro storico è prevista una festa in maschera con animazione per bambini, a cura dell’associazione culturale Borgo d’Arte e con la collaborazione delle attività commerciali" - fa sapere Calcopietro - "Una festa di Halloween per bambini nella città alta. Il costume più votato dal pubblico riceverà in premio un buono acquisto per materiale didattico di 200 euro. La pasticceria Romano offrirà cioccolata calda e caramelle a tutti i bambini. Vi aspettiamo!".