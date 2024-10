Ventimiglia: lavori eseguiti male sulla strada per Bevera, grosse buche e pericoli per chi transita (Foto)

Alcuni residenti di Bevera, frazione di Ventimiglia, ci hanno segnalato quanto sta accadendo al manto stradale, sulla strada che collega la zona al resto della città.

Secondo i residenti le buche evidenziate dalle foto, sarebbero figlie di un lavoro eseguito non a regola d’arte. I lavori avevano comportato degli scavi sulla carreggiata con il conseguente danneggiamento del manto stradale. Attualmente la situazione documentata nelle foto mostra il manto sprofondato in diversi punti e questo rende la guida pericolosa, soprattutto per i veicoli a due ruote.

Le auto dei residenti, che conoscono le zone dei grossi buchi, invadono la corsia opposta per evitarli. In pratica la strada è stata trasformata da un doppio senso di circolazione in un pericoloso senso unico alternato con percorso a ostacoli.

“Eppure – dicono i residenti - è sicuramente più economico fare il lavoro una volta sola e bene, piuttosto che doverlo rifare perchè eseguito male, senza contare che nel frattempo si è creato un disagio oltre ad un pericolo alla pubblica circolazione”.